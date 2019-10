Pons diu que el Govern "prioritzarà" construir VPO a Eivissa si es posa a la seva disposició sòl públic

EIVISSA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha afirmat a Eivissa que el Govern "prioritzarà" la construcció de nous habitatges protegits a Eivissa, si el Consell i els ajuntaments posen a disposició sòl públic.

Pons s'ha reunit aquest dijous amb el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, i ha indicat que és "conscient" que a Eivissa hi ha més dificultats per trobar habitatge. Així, ha instat el Consell i als ajuntaments, en cas de no tenir sòl propi, a articular un pla específic per adquirir sòl destinat a construir habitatges. A més, ha avançat un paquet de mesures sobre habitatge que es presentarà aviat a Eivissa de manera específica.

El conseller ha recordat que l'objectiu és poder construir "molts més habitatges dels que estan programats". El 2020 es construiran 86 noves VPOs dividides en tres promocions a Eivissa, que se sumaran als 75 ja existents a l'Illa.

Aquesta construcció suposarà una inversió de 13 milions d'euros. El conseller també ha destacat que la col·laboració del Consistori d'Eivissa, en cedir terreny, ha estat "fonamental" per impulsar les promocions.

Des del Govern han recordat que les promocions estan en marxa des d'aquesta setmana, ja que s'ha iniciat la construcció de 43 habitatges en Platja d'en Bossa. Al desembre, començaran les obres de 24 VPOs en l'avinguda Pedro Matutes Noguera i al febrer, altres 19 al carrer Xarc.

Sobre la inspecció d'habitatge a Eivissa, el conseller ha destacat els abusos detectats en l'habitatge protegit, on s'han descobert lloguers irregulars i situacions de sobreocupació.

Ara, ha recordat Pons, s'ha convocat una bossa d'interins per designar a un inspector d'habitatge que treballi de manera permanent a Eivissa. També es reforçarà la dotació de personal de l'oficina de l'Ibavi.

SOBRE TRANSPORT AERI

A la reunió s*ha avançat que aviat el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'Aeroport d'Eivissa aprovarà el Pla Biennal de Connectivitat 2020-2022. El conseller ha recordat que és "importantíssima" la col·laboració pública i privada per impulsar aquest Pla.

Pons ha mostrat també la seva intenció de seguir amb el conveni entre el Govern i el Consell per abordar la problemàtica de l'intrusisme en el sector del transport.