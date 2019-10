2 de octubre de 2019

Ports transfereix 200.000 euros al Fons Posidònia

MENORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Els consellers de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, han oficialitzat aquest dimecres l'acord pel qual Ports IB transferirà 200.000 euros al Fons Posidònia com a mesura compensatòria per la construcció del dic exterior de Son Blanc a Ciutadella.

Aquesta mesura compensatòria, d'uns 214.000 euros, va ser imposada per la Comissió Balear de Medi Ambient. D'aquests, Ports IB ja ha invertit uns 14.000 euros en una aplicació per a dispositius mòbils que ajudi als navegants a fondejar en aigües de Balears per salvaguardar la posidònia. En aquest punt, Pons ha assenyalat que s'espera que estigui llesta per al pròxim estiu.

La resta de diners es destinaran a projectes en favor de la conservació de les prades de posidònia. Ports és el primer organisme que fa una aportació al Fons Posidònia a Balears i el Comitè Posidònia serà l'encarregat de seleccionar els projectes que es finançaran.

Aquest comitè té funcions de deliberació, d'assessorament, de proposta, de seguiment i de control en matèria de posidònia. Aquest està presidit pel conseller de Medi ambient i Territori i compta amb 29 membres més de diversos òrgans i entitats públiques i privades.

Mir ha avançat que convocarà el comitè abans de finalitzar l'any i que ja hi ha una desena de projectes sobre la taula. El responsable autonòmic ha recordat que les accions s'han de finançar amb els diners del Fons, segons estableix el decret, han de perseguir objectius com el seguiment de l'estat de conservació de les prades de posidònia, el reforç de les mesures de vigilància, mesures d'ordenació fondeig, suport d'accions d'eliminació d'impactes i restauració o iniciatives de divulgació que afavoreixin el coneixement i la sensibilització social, entre altres.