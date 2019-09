3 de setembre de 2019

PortsIB inicia l'extinció de la concessió d'11 habitatges en sòl públic, quatre a Fornells i set a Portocolom

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha informat aquest dimarts que PortsIB ha iniciat un expedient d'extinció per recuperar 11 habitatges públics cedits a concessions administratives en els anys 50, quatre de les quals estan a Fornells (Menorca), mentre que les set restants se situen a Portocolom (Mallorca).

Així ha informat Marc Pons després de la celebració del Consell d'Administració de PortsIB, que ha afegit que dos dels concessionaris de Portocolom ja han confirmat que cediran els seus habitatges, mentre que la resta d'usuaris no han acceptat la reversió de la concessió i han optat per emprendre la via legal.

