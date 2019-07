8 de juliol de 2019

El PP censura la pujada de sou de l'alcalde de Bunyola, que ascendeix a gairebé 48.000 euros anuals

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Bunyola ha criticat aquest dilluns que l'alcalde del municipi, Andreu Bujosa, s'hagi pujat el sou un 36 per cent, passant dels 35.000 euros bruts anuals a gairebé 48.000 euros; el que consideren "un sou excessiu i injustificable".

La portaveu del PP a Bunyola, Catalina Sastre, ha dit que són partidaris de la "dedicació exclusiva" de l'alcalde, així com d'"una retribució adequada a la responsabilitat i treball que el càrrec exigeix" però, malgrat això, creuen que l'increment "és exagerat".

Amb tot, els populars han recordat que Bujosa, en el ple de 29 juliol de 2011, en referir-se a la dedicació exclusiva de l'alcalde popular, va dir que aquest hauria de "justificar molt treball per cobrar tant de sou" i va afegir que ho mirarien "tot"; "totes les justificacions, hora per hora i minut per minut". Davant això, Sastre ha preguntat: "Què ha canviat de llavors a ara?".

Sastre també ha recordat que Andreu Bujosa també va sol·licitar que "per transparència" es fes públic l'acord de governabilitat PP-Avi en 2011. Per això des del PP, li demanen ara el mateix: "Que faci públic el pacte de govern d'EOB-SUMMA".