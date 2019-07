4 de juliol de 2019

PP i Cs subscriuen el pacte de govern al Consell d'Eivissa que permetrà la investidura de Marí com a president

EIVISSA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP i Ciudadanos han signat aquest dijous el 'Pacte de govern i estabilitat' al Consell d'Eivissa per al període 2019-2023, un acord que servirà per investir aquest divendres al candidat 'popular' Vicent Marí com a president de la institució.

En concret, el govern del Consell estarà format per tres àrees: Àrea I de Turisme, Coordinació i Gestió del Territori; Àrea II de Desenvolupament Econòmic i Transparència i Àrea III de Desenvolupament Social i Participació.

El president del Consell, Vicent Marí, serà el màxim responsable de la primera, mentre que Javier Torres (Cs) ostentarà la vicepresidència segona i serà el màxim responsable de l'Àrea II.

Marí assumirà, a més de Presidència, les atribucions pròpies de gestió de Turisme i Mitjà Rural i Marí.

Per la seva banda, el vicepresident segon ocuparà la Conselleria d'Innovació de l'Administració, Transparència i Transport Públic.

Ciudadanos tindrà, dins de l'Àrea II, un total de tres directors insulars, mentre que el PP podrà designar al conseller no electe.

Tots dos partits s'han compromès a suspendre les secretaries generals tècniques amb les quals explicava la institució, com a càrrecs eventuals, i a distribuir les seves competències entre un màxim d'11 directors insulars.

A més, a l'acord s'assegura que el conjunt de retribucions de consellers de l'equip de govern, directors insulars, secretaries tècniques i llocs de treball eventuals, no superaran al total actual.

PP i Cs s'han compromès a guardar-se confiança i lleialtat, sense que acords o desacords d'ambdues formacions fora de l'àmbit insular puguin afectar a l'acordat en aquest pacte de govern i estabilitat del Consell Insular.

En concret, en el document es detalla l'obligat compliment per part de tots dos partits del programa de govern presentat el passat 14 de juny i que incloïa aspectes referents a l'agilitació de l'administració, el compliment dels compromisos amb l'Aliança per l'Aigua, la cura del medi ambient, el suport al sector primari i la caça o el compromís per millorar les polítiques de mobilitat i el servei públic de l'ITV, entre altres punts.

Així mateix, els partits es comprometen a recolzar i impulsar mesures en benefici de les empreses locals, perseguir l'intrusisme, convertir el Consell en una administració pionera, crear un institut de benestar social que agiliti els tràmits d'aquest departament, treballar en la redacció d'un Pla Territorial consensuat, posar solució els problemes d'accés a l'habitatge i donar suport als esportistes.