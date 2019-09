18 de setembre de 2019

PP demana la compareixença del delegat del Govern perquè expliqui la situació de les ajudes per inundacions

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaveu adjunt del PP al Parlament, Antoni Costa, ha sol·licitat la compareixença "urgent" del delegat del Govern en funcions, Ramon Morey, perquè expliqui la situació de les ajudes estatals per les inundacions del Llevant de Mallorca.

Així s'ha expressat el diputat després de la junta de portaveus del Parlament, on també ha recordat que el Govern havia anunciat l'execució, durant aquesta legislatura, d'unes ajudes que encara no han arribat, i ha sol·licitat al delegat que expliqui a la ciutadania de Balears què passarà ara amb aquestes subvencions.

D'altra banda, Costa ha anunciat que el PP tornarà a sol·licitar a la taula del Parlament que retiri de forma "immediata" el llaç groc que MÉS per Mallorca va col·locar al seu despatx i que està situat a la façana de l'edifici Ramon Llull, al·legant que el Parlament és una institució pública i que aquest llaç "no representa a tots els ciutadans" de Balears.

En aquest sentit, el portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha contestat al diputat 'popular', de forma irònica, afirmant que entén que el llaç groc molesti al Partit Popular "perquè els recorda que hi ha persones a la presó per posar urnes". Així mateix, ha afegit que "la llibertat d'expressió és un principi bàsic en una democràcia".