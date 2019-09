26 de setembre de 2019

El PP demana al Consell de Menorca que lideri un pla de xoc amb fons del Govern

MENORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Grup Popular en el Consell Insular de Menorca, Misericòrdia Sugrañes, ha demanat aquest dijous a l'equip de govern de l'administració insular que exigeixi al Govern la transferència de fons addicionals finalistes per reforçar les accions promocionals al Regne Unit.

"El Govern té capacitat econòmica per destinar més fons davant una situació de crisi com l'actual, però no té la competència en promoció i no volem que la tingui, per la qual cosa a curt termini el Govern ha de transferir Consell de Menorca fons extra", ha dit la 'popular', qui ha apuntat que l'acord polític "ha de tancar-se ràpid per saber amb quants recursos hi ha i dissenyar de forma coordinada amb el sector aquelles accions més interessants".

La presidenta del PP ha sol·licitat també a la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, que assumeixi "el lideratge que se li pressuposa i reclami d'una vegada la revisió del traspàs de promoció turística i el replantejament de l'Agència Balear de Turisme, fins i tot el seu desmantellament".

Sugrañes ha insistit que tenir un estand propi en la World Travel Market del novembre vinent "ajudaria a crear la pròpia marca i a reforçar l'estratègia de promoció", però ha lamentat que "sigui tard" perquè el "govern de Menorca prefereix externalitzar aquest treball en el principal competidor, una cosa que no té sentit".

"És molt incoherent justificar 1,2 milions d'euros més de cost en quatre anys en directors insulars perquè el Consell és el govern de Menorca i després externalitzar la presència en fires al Govern", ha lamentat.