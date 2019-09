19 de setembre de 2019

El PP demana la dimissió del president de l'IMAS per la seva "nefasta gestió" després d'una violació a La Bonanova

PALMA DE MALLORCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grup Popular en el Consell de Mallorca ha demanat la "dimissió o cessament immediat" del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Javier de Juan, per "la seva nefasta gestió" des que l'autor confés va reconèixer la violació a una interna de la residència La Bonanova, que depèn de l'administració insular.

El conseller i portaveu del PP en el Consell, Llorenç Galmés, ha assenyalat que aquestes "són situacions que s'han de posar en mans de la Policia i de la Fiscalia des del minut zero"; "no esperar tres dies a veure què passa i, sobretot, informar de les dades que es tenen per esclarir els fets ràpidament".

Galmés ha explicat que "per aquests motius" i perquè esperaven "tenir més informació, durant el ple, del succeït a La Bonanova", han decidit, també, que estudiaran si emprenen "accions legals per aquest cas; sobretot per donar suport a la víctima, família, usuaris i treballadors de la residència".

El portaveu recrimina a Javier De Juan que no es cridés a la Policia "just al moment en què el jove els va reconèixer que havia violat a la interna" i lamenta que "només se li va obrir un expedient disciplinari i se li va retirar del lloc de treball, res més".

Pel que Galmés ha retret a la presidenta de la institució insular, Catalina Cladera, que "segueix callada" a pesar que "els fets són gravíssims".