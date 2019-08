6 de agost de 2019

PP demana a l'alcalde de Sencelles que negociï amb el Consell perquè no paralitzi les obres de la ronda municipal

PALMA DE MALLORCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha demanat a l'alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd (EL PI), que negociï amb el Consell de Mallorca perquè aquest no paralitzi les obres de la ronda que permetria desviar el trànsit del centre de la localitat.

En un comunicat, el PP ha argumentat que l'alcalde del municipi "ha de deixar de queixar-se en els diaris i arribar a un acord" amb l'administració insular.

La portaveu del grup 'popular' en el municipi, Cati Salom, ha assegurat que "la petició perquè s'executi la ronda al poble és unànime", i ha afegit que no entén que els socialistes del municipi no facin un front comú amb el PI i Volem, per aconseguir que el Consell no paralitzi aquesta obra "tan necessària" per a la localitat.

Finalment, Salom ha apuntat que tampoc comprèn que l'alcalde no sigui més "reivindicatiu" respecte a l'execució del projecte.