26 de setembre de 2019

El PP demana la redacció "urgent" d'un pla per "salvar" el sector ramader de Balears

PALMA DE MALLORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grup Parlamentari Popular, Asunción Pons, ha demanat aquest dijous la redacció "urgent" d'un pla específic per "salvar" el sector ramader de Balears, que "hauria de disposar de dotació finalista als pressupostos autonòmics del 2020", per no retardar la seva entrada en vigor i la seva aplicació.

Així s'ha expressat aquest dijous la diputada del PP en una interpel·lació a la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, durant la seva compareixença al Parlament per exposar les línies estratègiques de la Conselleria.

A més, Pons ha demanat la reobertura de les ajudes per a la incorporació de joves agricultors, inversions per a la indústria agroalimentària, compra de maquinària agrícola i recuperació de paret de pedra seca, que romanen tancades des de juny, segons la diputada 'popular'.

Pons també ha instat a la consellera a "recuperar el consens amb el sector en relació a la Llei Agrària i ha argumentat que la llei impulsada per Biel Company el 2014 sí va aconseguir un consens amb el sector, que es va perdre amb les modificacions introduïdes pel conseller Vidal", durant la passada legislatura.

Així mateix, la representant del PP ha considerat que "un dels objectius prioritaris d'aquesta legislatura ha de ser l'aprovació d'un règim específic per a Balears en la futura Política Agrària Comunitària" (PAC), afegint que aquest ha de ser "similar" al que ja tenen reconegut les Illes de l'Egeu, per compensar la insularitat.

També ha sol·licitat la "inclusió de Balears als programes de desenvolupament rural i del Fons Europeu Marítim i de Pesca", i finalment, diputada ha demanat a la consellera que treballi perquè els agricultors i pescadors de Balears "tinguin les mateixes oportunitats que els de qualsevol altra comunitat d'Espanya o país de la Unió Europea".

Asimismo, la representante del PP ha considerado que "uno de los objetivos prioritarios de esta legislatura debe ser la aprobación de un régimen específico para Baleares en la futura Política Agraria Comunitaria" (PAC), añadiendo que éste tiene que ser "similar" al que ya tienen reconocido las Islas del Egeo, para compensar la insularidad.

También ha solicitado la "inclusión de Baleares en los programas de desarrollo rural y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca", y finalmente, diputada ha pedido a la consellera que trabaje para que los agricultores y pescadores de Baleares "tengan las mismas oportunidades que los de cualquier otra comunidad de España o país de la Unión Europea".