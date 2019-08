31 de juliol de 2019

El PP diu que el Govern deixarà d'ingressar 500 milions previstos als Pressupostos de 2019

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El president del PP de Balears, Biel Company, ha assegurat aquest dimecres que el Govern deixarà d'ingressar 500 milions previstos als Pressupostos de la Comunitat de 2019, a causa del conveni de carreteres i al sistema de finançament autonòmic.

En roda de premsa, Company ha explicat que s'ha produït un descens entre gener i maig de 2019 en la recaptació per l'impost de successions, la qual cosa suposa una disminució de 100 milions d'euros en els ingressos previstos als Pressupostos d'aquest any.

Aquesta quantitat, juntament amb els 180 milions del conveni de carreteres i 177 milions del sistema de finançament que "tampoc arribaran" ja que no hi ha Pressupostos estatals, i altres impostos suposa "un forat" de prop de 500 milions. Per això, ha reclamat al Govern que expliqui "d'on retallarà per quadrar el forat de 500 milions d'euros en els comptes de 2019, tal com li exigeix la ministra Montero".

En aquest sentit, el grup parlamentari 'popular' presentarà una interpel·lació a la consellera d'Hisenda i Relacions exteriors, Rosario Sánchez, per conèixer "quines mesures té previstes per corregir aquesta situació".

Company ha fet un repàs dels comptes del Govern i ha alertat del creixement desbocat del dèficit", que se situa en 417 milions al maig. També ha destacat l'augment en la xifra de deute de l'administració de 542 milions el primer trimestre del 2019, en passar de 8.706 milions a 9.248 durant els primers tres mesos de l'any. Des de l'any 2015, quan el deute balear era de 8.330 milions d'euros, aquesta ha augmentat en 918 milions d'euros, han emfatitzat des del PP.

Basant-se en aquestes dades, el PP ha argumentat que "en aquesta etapa de bonança econòmica" els ingressos del Govern s'han mantingut malgrat baixades puntuals, i que el que ha provocat l'augment del deute ha estat l'augment de la despesa de l'administració. "Han gastat més del que tenien", ha apuntat des de la formació.