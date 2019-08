7 de agost de 2019

El PP exigeix mesures a Eivissa per aconseguir més mitjans de desratització de la ciutat

EIVISSA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP a l'Ajuntament d'Eivissa ha anunciat que exigirà mesures per aconseguir l'increment dels serveis de desinsectació i desratització de la ciutat.

El portaveu adjunt del grup municipal, Jacobo Varela, ha assegurat que no s'entén que, després d'una pròrroga del contracte per dos anys, ara es tingui al regidor posant paranys als rosegadors com a única solució al descontrol de plagues de la ciutat".

"Les queixes de veïns i residents per l'alarmant falta de neteja als carrers són constants, però en els últims mesos s'han agreujat les denúncies del passeig de Figueretes. Des de la nul·la accessibilitat a la zona al despropòsit d'un carril bici invisible, i ara s'afegeixen les queixes per la proliferació de rates a la ciutat, especialment en aquest passeig", ha explicat.

Per al PP, "no és de rebut en una ciutat moderna que els restauradors i comerciants hagin de tenir gats per espantar aquesta plaga, ni és lògic que el regidor plantegi com a única mesura la instal·lació de paranys a una situació que s'agreuja progressivament".

La formació ha lamentat que, malgrat la pròrroga del contracte, el "principal defecte és un baixíssim pressupost anual de només 48.500 euros per a tota la ciutat".

"L'estat de deixadesa i abandó de la ciutat" per part de l'alcalde Rafa Ruiz és "absolut", ha insistit.

"Si té temps per repartir medalles, també pot apropar-se a Figueretes i a altres punts de la ciutat, observar l'estat de brutícia i la proliferació de plagues i destituir el regidor d'àrea que no fa el seu treball", ha exigit el PP.

En l'últim ple municipal, ha recordat la formació, el PP va preguntar per la valoració de l'equip de govern sobre la modificació del contracte de neteja de la ciutat i la contestació va ser que "hi ha un grau de compliment del 98 per cent".

"Es tracta d'una xifra que ningú es creu, tan sol cal mirar l'estat dels carrers. Des de fa mesos, en diversos punts de la ciutat (com els carrers Aragó, Extremadura, el barri d'es Pratet, Eixample Nou i ara Figueretes) s'ha detectat la proliferació de rates i els socialistes es dediquen a fer oïdes sordes", ha afegit el PP.

Segons han conclòs, és "imprescindible" adoptar mesures complementàries que millorin el control del contracte i fins i tot incrementin els mitjans.

"El més oportú hagués estat no prorrogar el contracte i haver-ho tret de nou a licitació", han afegit.