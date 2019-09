19 de setembre de 2019

El PP insta el Govern a destinar 30 milions de l'Impost de Turisme Sostenible a la millora de zones turístiques

PALMA DE MALLORCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grup Parlamentari Popular ha registrat aquest dijous una Proposició No de Llei (PNL) per a la millora de les zones turístiques de les Illes, en la qual s'insta el Govern a elaborar un Pla d'Embelliment de zones turístiques amb una dotació mínima de 30 milions a càrrec dels fons recaptats per l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

Segons han informat els 'populars' en una nota de premsa, també sol·liciten que el Govern central inclogui una partida de 20 milions d'euros als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2020, "igualant l'aposta que es va fer per Canàries al seu moment".

En aquest sentit, la partida pressupostària de l'Executiu central tindria com a objectiu la millora i modernització de Balears com a destinació turística, donant suport al Pla anteriorment esmentat i a projectes d'inversió integral en els quals es destinin inversions públiques.

La diputada i portaveu de Turisme del PP, Salomé Cabrera, ha afirmat que des de la formació sempre han considerat "fonamental" l'aposta per la modernització i la millora de les zones turístiques de les Illes, ja que "es tracta d'una aposta per la qualitat" i també "perquè formen part de l'experiència del turista i dels residents".

Així mateix, Cabrera ha recordat la funció estratègica del turisme a l'economia balear, ja que "suposa un 45 per cent del PIB i genera al voltant del 35 per cent de l'ocupació".

D'altra banda, ha destacat que "la inversió a les zones turístiques és també una demanda històrica del sector i cobra especial importància en un moment de desacceleració econòmica com l'actual, en el qual l'aposta per la qualitat i la desestacionalització resulta essencial".