28 de agost de 2019

El PP insta la ministra Montero a presentar l'informe de finançament autonòmic i si no existeix, demana la seva dimissió

Montesinos demana a Sánchez que convoqui el Consell de Política Fiscal i Financera i digui si ja està en campanya electoral

MADRID 28, (EUROPA PRESS)

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, ha instat la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, a donar explicacions sobre el suposat informe de l'Advocacia de l'Estat que excusa al Govern d'aprovar el finançament autonòmic en estar en funcions, i ha demanat la seva dimissió si el document no existeix, com va reconèixer aquest dimarts el propi Govern. No obstant això, la ministra d'Hisenda ha assegurat avui que el document ja ha arribat al Ministeri.

"El PP va demanar l'informe de manera formal al Congrés i el ministeri va reconèixer que no existeix, pel que demanem que Montero doni explicacions i si no hi és, que dimiteixi", ha explicat Montesinos en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, en la qual ha emplaçat el PSOE a "posar-se a treballar i fer els deures". "No és normal que les Comunitats Autònomes estiguin així", ha lamentat.

Aquest dimarts durant la Diputació Permanent al Congrés, Montero va comunicar que havia consultat a l'Advocacia de l'Estat sobre si el Govern en funcions podia actualitzar les entregues a compte del sistema de finançament autonòmic, però va reconèixer que encara no tenia el document i que està a l'espera.

En aquest sentit, el PP ha demanat la dimissió de la ministra si no presenta l'informe en considerar que està "fent xantatge" a les Comunitats Autònomes perquè facilitin la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez. "Montero ha estat fent xantatge a les Comunitats Autònomes amb un informe de l'Advocacia que no existia, un informe fantasma que ara com ara no hem vist", ha criticat Montesinos.

Així mateix, el PP ha demanat a Sánchez que convoqui "urgentment" el Consell de Política Fiscal i Financera perquè "fa més d'un any que no se celebra un consell de finançament autonòmic". "Hi ha moltes reformes i temes importants damunt de la taula i para això es necessita un govern en ple rendiment", ha assenyalat el dirigent 'popular'.

"El que pot desbloquejar la situació política i abordar el finançament autonòmic és Sánchez i ha de dir si vol arribar a un acord amb els seus aliats o si vol fer campanya", ha subratllat Montesinos, que demana al PSOE que o bé reprengui les negociacions o que reconegui que està ja en campanya electoral.

SÁNCHEZ ESTÀ EN CAMPANYA ELECTORAL

"El que hem viscut al llarg d'aquest mes és un autèntic espectacle de l'esquerra i hem vist filtracions interessades i declaracions dels uns i els altres", ha denunciat Montesinos, que insisteix a Sánchez perquè desbloquegi i desembussi la situació del país. "Si anem a les urnes de nou, serà el responsable únic i serà el seu fracàs personal", ha advertit.

Segons Montesinos, el PP està disposat a asseure's en una taula a debatre i dialogar "a la recerca d'assumptes importants" per als espanyols perquè hi hagi govern al més aviat possible. Per a això, el dirigent 'popular' considera que "el més important és que Sánchez digui d'una vegada per totes la veritat, que reconegui si està en campanya electoral". "La clau per desembussar la situació la té Sánchez", ha reiterat.

Davant un possible escenari de repetició electoral, Montesinos ha reconegut que el PP està treballant en la fórmula 'Espanya Suma' a l'estil de Navarra Suma, la coalició que va unir a UPN, PP i Ciutadans en la Comunitat Foral. "Estem plantejant Espanya Suma perquè els models de Madrid o Múrcia els podem extrapolar a les institucions on governa l'esquerra", ha argumentat.

"Casado ja va plantejar a Rivera en l'anterior campanya que podien sumar forces i al moment va dir que no, però si ara Cs es mostra procliu, tenim la mà estesa al diàleg", ha assenyalat Montesinos, que insisteix en la coalició de centredreta davant una repetició d'eleccions generals. "No tancarem la porta a una possible col·laboració", ha conclòs.