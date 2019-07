11 de juliol de 2019

El PP de Palma proposa derrocar l'antiga presó de la ciutat i construir "els 100 habitatges projectats" en el solar

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu municipal a l'Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, ha proposat aquest dijous derrocar l'antic centre penitenciari de la ciutat i construir en el solar "els 100 habitatges projectats", a més de "deixar el Consell que realitzi la seva rotonda" per millorar mobilitat en les entrades i sortides de la capital mallorquina.

En declaracions als mitjans, Celeste ha sostingut que aquest enderrocament suposa "recuperar un projecte amb el qual es va tenir consens" i serà "una primera solució" als dos grans problemes que, a parer seu, sofreix Palma com són "l'accés a l'habitatge i la mobilitat".

"A punt de les eleccions, l'equip de govern va presentar un nou projecte que implicava un canvi en el Pla general d'Ordenació. Aquest xoca amb l'aprovat i els tècnics del Consell diuen que complica els accessos a Palma. La rotonda s'ha hagut d'aturar perquè no contempla les entrades i sortides del nou projecte", ha contextualitzat Celeste.

En aquest sentit, ha considerat que s'està "tornant al punt de sortida". "El projecte està damunt de la taula però l'hem aturat per una decisió presa amb presses per conservar un edifici sobre el qual no hi ha cap estudi que determini que val la pena conservar-lo", ha criticat.

Amb tot, Celeste ha assegurat que ho portarà al proper ple municipal i demanarà a l'alcalde de Palma, José Hila, que recuperi l'antic projecte i el faci "viable" amb el pla urbanístic per "tirar cap a davant el problema dels habitatges i les sortides de Palma".