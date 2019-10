5 de octubre de 2019

El PP proposa suspendre l'Impost de Turisme Sostenible fins a maig de 2020 per "ajudar la competitivitat"

El president del PP de Balears, Biel Company, ha demanat aquest dissabte la suspensió temporal del cobrament de l'Impost de Turisme Sostenible fins a maig de 2020 amb l'objectiu "d'ajudar a la competitivitat de Balears" com a destinació turística després de la fallida del touroperador Thomas Cook.

Segons ha informat el PP en un comunicat, la formació no creu que retornar l'impost als turistes que ja han vingut "ajudi la competitivitat" de la destinació els propers mesos. Per això, demanen que aquest se suspengui fins a maig de 2020, perquè això "sí que incentivaria la destinació, i la faria més competitiva i atractiva".

Company ha recordat que el PP va proposar una sèrie de mesures al cap de poques hores de produir-se la fallida de Thomas Cook i ha insistit que la prioritat ha d'oferir un futur laboral als treballadors afectats de manera directa, però també indirecta, per l'enfonsament del touroperador.

El president del PP de l'arxipèlag ha tornat a apel·lar a un gran pacte autonòmic en matèria turística "per saber quin model volem i no pegar bandades com fa Armengol", per la qual cosa ha demanat "serietat i responsabilitat".

"El Govern no està encertant amb les mesures i sembla que les ha pres condicionat per la proximitat d'unes eleccions", ha conclòs.

INICI DE LA PRECAMPANYA

Company ha fet aquestes declaracions abans de dirigir-se als coordinadors de campanya de les diferents Juntes locals del partit a Mallorca, durant una reunió celebrada aquest dissabte a la seu de la formació dels populars i que ha servit per donar l'inici de la precampanya de cara a les eleccions del 10N.

Sobre els nous comicis, el president 'popular' ha tornat a responsabilitzar a Pedro Sánchez, "per anteposar el seu interès personal a l'interès general" i ha assegurat que el PP "surt amb l'objectiu d'aglutinar el vot de centre de dreta perquè Pablo Casado sigui el proper president del Govern d'Espanya".