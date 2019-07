23 de juliol de 2019

El PP proposarà a Cort permetre l'acolliment d'animals mentre es tramiti la seva adopció definitiva

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular (PP) a l'Ajuntament de Palma ha anunciat aquest dimarts que presentarà una moció d'urgència en el ple del Consistori d'aquest dijous en la qual els 'populars' sol·liciten a l'equip de govern de Cort permetre l'acolliment d'animals mentre es tramiti la seva adopció definitiva.

"L'important és que, sigui o no possible la seva recuperació, aquests animals tinguin l'oportunitat de gaudir d'un tracte personalitzat les 24 hores del dia en un ambient molt més acollidor que la cel·la que ocupen en la gossera", ha declarat la regidora del PP en Cort, Montserrat Oliveras.

Des del PP han assenyalat que l'Ajuntament ha de ser un "facilitador" de la vida a la ciutat "tant per a les persones com per als animals", per la qual cosa reclamen a Cort un "extra de sensibilitat" cap a col·lectius animalista i particulars.

Segons ha explicat el PP en una nota, la iniciativa pretén evitar casos com el de la gossa Maya, malalta de Leishmaniosis, que la seva acollida havia estat sol·licitada per una persona amb l'objecte de dispensar-li les cures necessàries fins que es resolgués l'expedient d'adopció. No obstant això, la sol·licitud d'acolliment no va ser autoritzada i Maya va morir.