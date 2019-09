23 de setembre de 2019

El PP qualifica de "extremadament preocupant" per al sector turístic la fallida de Thomas Cook

PALMA DE MALLORCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular de Balears ha qualificat "d'extremadament preocupant" per al sector turístic de Balears la fallida de l'operador Thomas Cook i ha "lamentat profundament" les conseqüències d'aquesta situació.

Així ho ha expressat aquest dilluns el portaveu adjunt del Grup Parlamentari Popular, Toni Costa, davant els mitjans, on ha manifestat la seva "solidaritat" amb els treballadors del turoperador britànic, així com amb els clients que han vist cancel·lats els seus vols.

Costa ha afegit que aquesta situació "es veia venir" i ha exigit a les administracions públiques que "prenguin mesures" per intentar "pal·liar" els impactes negatius que aquesta fallida pugui suposar.

"Des del Govern se'ns deia que érem alarmistes, però l'executiu no ha pres cap mesura d'impuls de l'activitat econòmica i concretament al sector turístic en aquests quatre anys", ha explicat Costa.

Així mateix, el diputat 'popular' ha recordat que el president del PP balear, Biel Company, va oferir un pacte d'estat a Armengol en matèria turística que "no va obtenir resposta". És per això que Costa ha anunciat que tornen a fer aquest oferiment.

Quant a les intervencions del ple del dimarts, Costa ha informat del canvi de la pregunta de Company a la presidenta, que serà en relació a l'impacte de la convocatòria d'eleccions.

En aquest sentit, Costa ha reiterat "l'obra de teatre orquestrada des de la Moncloa" que, segons la seva opinió, s'ha viscut durant els últims cinc mesos, i ha sentenciat que Sánchez "no és capaç de pactar amb ningú, per la qual cosa la culpa d'aquesta nova convocatòria és exclusivament seva".

Precisament, Costa ha esmentat les conseqüències per a Balears d'aquesta "falta de pactes" per part de Sánchez. "No hi ha ni un euro per REP, ni un sistema de finançament, ni la formació de cap conveni". Ha asseverat també que Sánchez "solament pensa a dormir en la Moncloa".

D'altra banda, el Grup Parlamentari Popular ha canviat una altra de les preguntes del ple que serà relativa als descomptes del 75 per cent dels residents a les Illes. "El ministre Ábalos va tirar una bomba dient que érem presumptes defraudadors, i això és inadmissible".

A més, el diputat 'popular' ha avançat que donarà suport a la moció de Cs en relació a la "sobreeestructura" de càrrecs i assessors del Govern, una "estructura d'endollats" que Costa ha titllat de "preocupant".

Des del PP, també recolzaran la Proposició No de Llei (PNL) de Vox en relació a l'elaboració d'un informe d'impacte familiar en els projectes de Llei que faci el Govern, encara que han anunciat que presentaran una esmena perquè aquest informe es realitzi "en un termini màxim de 15 dies".

Quant a la PNL del Grup Parlamentari Mixt en relació als 177 milions d'euros i la "censura" de la Ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, el PP proposarà una esmena en la qual s'especifiqui que es "reprovi" a la ministra. No obstant això, han anunciat que donaran suport a la PNL encara que no s'aprovi aquesta esmena.