11 de setembre de 2019

El PP responsabilitza a la presidenta del Consell de la sentència sobre el parc aquàtic de Biniancolla

MENORCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha responsabilitzat a la presidenta del Consell Insular de Menorca, la socialista Susana Mora, sobre la sentència coneguda aquest dimecres del Tribunal Superior de Justícia de Balears sobre el parc aquàtic de Biniancolla, autoritzat durant el mandat dels 'populars', i de les possibles conseqüències que es derivin d'aquesta.

Els 'populars' han indicat que Mora, qui va ocupar durant la passada legislatura el càrrec de presidenta i consellera d'Ordenació del Territori i Ordenació Turística, "hauria d'haver acreditat que el promotor del parc aquàtic ha complert amb els requeriments d'una llicència que, recordem, estava condicionada al compliment dels mateixos i especialment amb el nuclear: que el parc aquàtic contribueix a la 'desestacionalització' en passar l'establiment hoteler annex d'obrir de cinc mesos a deu".

El PP ha apuntat en un comunicat que l'increment de mesos d'activitat va permetre inicialment al Consell Insular de Menorca aprovar l'interès general i a l'Ajuntament de Sant Lluís concedir la posterior llicència d'obres sobre la base de la Llei Turística d'aleshores.

"I ha de complir-se durant la vida útil del parc, és a dir, que si no es compleixen els 10 mesos d'activitat, el promotor està obligat a desmuntar el parc íntegrament al seu cost", han manifestat.

"A la socialista Susana Mora no li ha interessat verificar que s'està complint aquesta condició com demostra que des del 2015 el Consell Insular no ha requerit al promotor perquè acrediti aquesta circumstància", han afegit.

Els 'populars' han considerat que Susana Mora "no ha volgut evitar una sentència contrària al Consell Insular per un menyspreable interès partidista, ja que el seu objectiu és que hi hagi una sentència condemnatòria i milionària per culpar el PP de la mateixa".

El PP ha insistit que el Consell Insular de Menorca té a la seva disposició suficients instruments per revertir el sentit de la sentència i evitar una nova indemnització milionària i adverteix que, en cas de mantenir la mateixa postura "de mirar cap a un altre costat", els possibles danys patrimonials "seran responsabilitat exclusiva de Susana Mora, Maite Salord i Cristina Gómez".