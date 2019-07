12 de juliol de 2019

El PP titlla "d'atac als drets dels treballadors" les facultats del gerent de la funerària de Palma

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La regidora del PP de Palma, Montserrat Oliveras, ha titllat "d'atac als drets dels treballadors" l'acord que s'ha adoptat en la reunió del Consell d'Administració de l'Empresa Funerària Municipal (EFM) sobre les facultats del seu gerent.

"És un atac als drets perpetrat pel govern d'esquerres, ja que s'han ampliat les funcions del gerent perquè pugui acomiadar a membres de la plantilla sense necessitat de comptar amb la valoració i aprovació dels membres del Consell", ha argumentat Oliveras.

En aquest sentit, la 'popular' ha considerat que l'esquerra "resta transparència a un procediment delicat" que fins ara requeria de la valoració i aprovació per part del Consell d'Administració.

Segons han informat des del PP en un comunicat, la mesura va ser aprovada aquest dijous per aquest Consell amb els vots favorables de Podem, MÉS i Vox i amb els vots en contra de PP i Cs.

Durant la sessió, Oliveras va alertar dels riscos que comporta per als interessos dels treballadors" aquesta mesura i, així mateix, va alertar que "dotar al gerent de plens poders per acomiadar sense comptar amb el Consell pot conduir, en el futur, a un possible escenari d'abús de poder".

En aquest sentit, per a Oliveras suposa "una capa més d'opacitat en el model de gestió de l'esquerra" i ha expressat la seva "preocupació" davant el fet que el Pacte a Cort "pugui estendre aquesta mesura a la resta d'empreses municipals", la qual cosa, al seu judici, "exposaria als empleats públics a un alt grau d'indefensió en relació als seus drets laborals adquirits".

Per aquest motiu, la regidora 'popular' va proposar que, en aquest tipus de situacions, es requereixi "agilitat en el procediment, convocant si cal reunions extraordinàries del Consell d'Administració sense necessitat de donar poders il·limitats al gerent".