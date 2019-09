25 de setembre de 2019

PP i Vox exigeixen la "retirada immediata" del llaç groc de la façana del Parlament

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Els grups parlamentaris PP i Vox han exigit aquest dimecres que "la retirada immediata" del llaç groc que va col·locar MÉS per Mallorca en la façana del Parlament en suport als polítics independentistes catalans empresonats, ja que, segons ha explicat el portaveu del PP, Toni Costa, "és il·legal mantenir-ho perquè ja s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la convocatòria de noves eleccions generals".

En declaracions als mitjans després de la junta de Portaveus, Costa ha concretat que el diputat 'popular' Juan Manuel de la Fuente així ho ha sol·licitat al president del Parlament, Vicenç Thomas. "Sempre hem defensat que aquesta institució pública ha de ser neutral i a dia d'avui no ho està sent", ha criticat Costa i, el portaveu de Vox, Sergio Rodríguez, ha esperat, per la seva banda, que la "Junta Electoral procedeixi com ho va fer l'última vegada".

Sobre això, el portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha dit que, de moment, "ningú els ha dit res" i ha afegit que "comprèn que els molesti" però que ho tenen penjat "precisament perquè es vegi" en suport als polítics empresonats "que estan tancats sense un judici, mentre n'hi ha d'altres que es passegen cada setmana fent un voluntariat".

La portaveu del PSIB en el Parlament, Sílvia Cano, ha dit que "no els ofèn ni els deixa d'ofendre" la presència del llaç, si bé ha advocat per plantejar una normativa comparada amb altres Parlaments que "reguli els usos exteriors de la institució".

Així mateix, ha deixat clar que la llibertat d'expressió entre els membres de la Cambra "està sempre garantida". "Veurem si val la pena regular-ho, des de la idea de neutralitat del Parlament i que ha de representar a tota la ciutadania", ha matisat.