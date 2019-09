26 de setembre de 2019

President canari afirma que el pla de contingència pel tancament de Thomas Cook funciona amb "normalitat"

LAS PALMAS DE GRAN CANÀRIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El president de Canàries, Ángel Víctor Torres, ha afirmat que el pla de contingència per la fallida aquesta setmana del turoperador Thomas Cook està funcionant amb "normalitat" a les illes i ha destacat que l'Executiu central està estudiant totes les propostes que li estan arribant des de patronals i autonomies per fer front a aquesta situació.

"[El pla de contingència] Està funcionant amb normalitat a Canàries. És una magnífica notícia perquè el millor que hem de traslladar a l'exterior en una situació com l'actual i la fallida d'una empresa és que els que han quedat aquí tornen a les seves cases amb normalitat", ha dit aquest dijous en declaracions als mitjans de comunicació.

Torres ha assenyalat que els vols estan sortint en ser substituïts per altres i que s'està en contacte "permanent" amb el Govern del Regne Unit, el Ministeri de Turisme i la Delegació del Govern a les illes, rebent dades diàries de com està la situació.

Al mateix temps, ha esperat que aquestes entre 25.000 i 35.000 persones que estaven a Canàries quan va fer fallida l'empresa puguin tornar a les seves cases en els propers dies amb normalitat, "que és el primer gran pas per donar la imatge que aquí no es fa com en un altre llocs i que es protegeix també al turista".

Preguntat sobre les mesures sol·licitades per les patronals turístiques, el president ha posat l'accent principalment que es tracta d'una petició al voltant d'una dotzena de punts i que el Govern regional ja havia traslladat algunes d'aquestes sol·licituds a l'Estat.

SOLUCIONS "VIABLES, LEGALS I POSSIBLES"

"I en aquests moments el Govern d'Espanya està estudiant totes les propostes que li estan arribant", va exposar per afegir que la Secretaria d'Estat està cercant solucions "viables, legals i possibles".

Per la seva banda, va explicar que aquest cap de setmana estarà a Madrid per seguir parlant sobre aquest tema amb els representants del Govern, a més d'haver convocat ja el Consell Assessor del President.