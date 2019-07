2 de juliol de 2019

El preu de l'habitatge a Balears creix un 8,3% en el segon trimestre de 2019, segons Gesvalt

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El preu de l'habitatge a Balears ha crescut un 8,3 per cent en el segon trimestre de 2019 respecte al mateix període de l'any anterior, situant les Illes com l'autonomia amb el preu mitjà del metre quadrat més elevat de l'Estat en registrar una mitjana de 2.382 euros, segons es desprèn de l'Informe d'Habitatge de Gesvalt difós aquest dimarts.

Així, el preu mitjà del metre quadrat de Balears se situa 970 euros per sobre de la mitjana estatal, que és de 1.412 euros per metre quadrat. Així mateix, l'estudi revela que a Balears s'han registrat un total de 3.721 compravendes d'habitatges, un 30,2 per cent d'elles realitzades per compradors estrangers.

Pel que fa al lloguer, Balears registra un preu mitjà de 14,32 euros per metre quadrat al mes, un dels més elevats d'entre totes les Comunitats Autònomes.

DADES ESTATALS

Respecte a les dades estatals, la Regió de Múrcia lidera el creixement dels preus de l'habitatge (+10,1%), seguida d'Andalusia (+9,5%), Catalunya (+8,5%), Balears (8,3%) i Madrid (8%). Per la seva banda, Castella-la Manxa (+6,5%), Canàries (+5,9%), Comunitat Valenciana (+5,3%) i Galícia (+5,1%) han presentat un creixement moderat, seguides d'Astúries (3,4%), Navarra (3,11%), País Basc (2,7%), Cantàbria (2,6%), La Rioja (1,3%) i Aragó (0,4%).

Respecte al rànquing de preus, Balears continua sent la comunitat amb valors més alts amb un valor per metre quadrat de 2.384 euros per metre quadrat (m2). La segona posició l'ocupa Madrid, amb 2.235 euros per m2, seguida per País Basc (2.203 euros per m2). La part inferior del rànquing l'encapçala Extremadura, amb un valor de 819 euros per m2 i Castella-la Manxa (866 euros/m2).

El lloguer, per la seva banda, es manté estable respecte al trimestre anterior. Per províncies, els resultats mostren que Barcelona (16,68 euros/m2 al mes) encapçala el rànquing pel que fa a preus de lloguer més elevats, seguit per Madrid (15,74 euros/m2 al mes), Balears (14,32 euros/m2 al mes) i Guipúscoa (14,02 euros/m2 al mes). Les províncies amb menor tendència al lloguer i, per tant, menors rendes, són Jaén, Teruel, Ciudad Real, Conca, Àvila, Zamora i Càceres; totes amb unitaris de renda per sota dels 5 euros/m2 al mes.