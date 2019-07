11 de juliol de 2019

El preu de l'habitatge puja un 5% en el primer semestre, fins el 1.875 euros el metre quadrat, segons Donpiso

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El preu mitjà de l'habitatge a Espanya ha augmentat un 5% en el primer semestre respecte al mateix període de l'any anterior, fins a un preu de 1.875 euros el metre quadrat el 2019 pels 1.785 euros del 2018, segons un informe de Donpiso.

L'informe indica que el temps mitjà de venda d'un habitatge es manté en els quatre mesos, xifra similar a la del mateix període l'any passat. En zones de més demanda immobiliària i grans ciutats, la xifra es redueix a dos mesos, mentre que en aquelles amb menor demanda, la xifra arriba als 10 mesos per a la venda de la propietat.

Per zones geogràfiques, Catalunya, Madrid, Andalusia, País Basc, Balears i Canàries segueixen al capdavant tant en demanda com en preus, consolidant-se, segons Donpiso, com el "motor del mercat immobiliari espanyol".

Els preus més alts d'Espanya en el període gener-juny s'han registrat a la ciutat de Barcelona, amb 4.300 euros de mitjana el metre quadrat, seguida de Sant Sebastià, amb 4.150 euros; Madrid, amb 3.400 euros; Palma, amb 2.800 euros; i Bilbao, amb 2.700 euros.

"A ciutats com Barcelona i Madrid els preus estan notant una lleugera estabilització, sobretot en el cas de la Ciutat Comtal", ha assenyalat el sotsdirector general de Donpiso, Emiliano Bermúdez. No obstant això, ha indicat que els preus seguiran augmentant fora de les grans citats, especialment, "en les poblacions de les seves àrees metropolitanes".

Bermúdez ha indicat que factors com la poca oferta d'obra nova als centres de grans capitals, així com la major competitivitat dels preus en poblacions veïnes, són la "clau" per a l'extensió de la demanda.