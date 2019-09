10 de setembre de 2019

El programa 'Emaya a l'escola' rep 165 reserves d'activitats en tres dies

PALMA DE MALLORCA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha començat a distribuir aquest mes de setembre el seu programa educatiu -'Emaya a l'escola'-, una iniciativa que compta amb activitats sobre la gestió de l'aigua, els residus i el reciclatge, i que ja ha rebut 165 reserves d'activitats en només tres dies.

Segons ha informat l'empresa pública aquest dimarts en una nota de premsa, aquest programa va arribar el passat curs a 121 centres i 18.400 alumnes de Palma, que van realitzar 400 activitats d'educació ambiental.

Amb aquest programa, Emaya ha explicat que es pretén conscienciar sobre l'estalvi i l'ús responsable de l'aigua, així com potenciar la implicació ciutadana en la recollida selectiva de residus, les bones pràctiques ambientals i el civisme, arribant a les famílies a través dels centres educatius.

El curs passat, l'activitat amb més demanda va ser 'Joanet Recicles i el món dels contenidors', que va arribar a 3.724 alumnes dels primers cursos de primària en 78 sessions.

D'altra banda, per tal de conscienciar als més petits sobre el consum d'aigua, la següent activitat amb millor acolliment va ser 'Joanet de l'aigua', que va arribar a 3.481 escolars en 75 sessions.

Quant als alumnes des de 3r fins a 6è de primària, es van realitzar les activitats 'Respectes els colors? Els residus i el reciclatge', que va arribar a 1.641 alumnes, i 'El cicle de l'aigua a la natura i a la ciutat', amb 1.529 estudiants.

Altres activitats relacionades amb l'aigua, el reciclatge i el tractament de residus van arribar a un total de 1.203 alumnes de secundària, i el passat curs es va incorporar l'activitat 'Joanet Recicles i Tomeu Granera', que va aconseguir arribar a 1.586 alumnes.

Una de les activitats, segons Emaya, que ha tingut millor acolliment aquest any ha estat el 'Camió de reciclatge' que es desplaça els 17 centres educatius per recollir residus especials (joguines, roba, material informàtic o bombetes).

PREVISIONS DEL CURS 2019/20

Emaya ha explicat que mantindrà aquestes activitats al present curs en vista del "bon acolliment" i les opinions "molt positives" que s'obtenen des dels centres educatius, i ha assegurat que treballarà per arribar a noves escoles on no ha arribat aquest programa.

A més, l'entitat ha anunciat que es manté la possibilitat de visitar les infraestructures i instal·lacions d'Emaya: la planta depuradora de Sant Jordi, les fonts i la planta potabilitzadora de Son Tugores, els embassaments i la planta de Lloseta.