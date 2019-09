9 de setembre de 2019

Prohens diu que el "bloqueig del Govern no és excusa" per no obrir ajudes als municipis afectats pel temporal

PALMA DE MALLORCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP al Congrés per Balears, Margalida Prohens, ha destacat aquest dimecres que el "bloqueig" al Govern central "no és excusa" perquè "no s'obrin ajudes als municipis afectats" pel temporal de la setmana passada provocat per una depressió aïllada en nivells alts (DANA).

Durant una visita als municipis mallorquins més afectats per la DANA, Prohens ha insistit que "els perjudicats no poden esperar al fet que Sánchez es posi a negociar per formar el seu Executiu".

Per a la 'popular' "és incomprensible que no s'hagi considerat si es podien declarar com zones d'especial emergència municipis com Santanyí, Ses Salines o Campos". "Volem pensar que no és perquè aquests tres municipis estan governats pel Partit Popular perquè en aquest cas seria una mostra més de la gestió partidista i sectària dels socialistes", ha plantejat.

PRESENTEN UNA PNL

"Malgrat que el Govern està en funcions, existeixen els mecanismes necessaris per donar una resposta immediata als afectats i és per això que hem presentat una Proposició No de Llei (PNL) al Congrés perquè s'estudiï amb les administracions locals i autonòmiques de Balears quines línies d'ajudes es poden obrir de manera urgent per pal·liar els efectes del temporal de fa una setmana", ha destacat la diputada.

La 'popular' considera que la presidenta de l'Executiu autonòmic, Francina Armengol, "ha d'explicar perquè no ha volgut saber res dels 'santanyiners', 'campaners' i 'saliners' des del temporal de fa ja una setmana".

Amb tot, considera que "els d'Armengol no han fet absolutament res a Madrid per pressionar al Govern perquè reaccioni sobre aquest tema".