15 de juliol de 2019

Prop de 15 mil ciutadans de Balears accedeix a Internet amb una velocitat que no arriba als 2 Mbps, segons Eurona

PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Prop de 15 mil persones a Balears accedeix a Internet amb una velocitat que no arriba als dos Mbps, segons la multinacional espanyola de telecomunicacions Eurona Wireless Telecom.

Així, l'Informe de Cobertura de Banda Ampla 2018 publicat recentment pel Ministeri d'Economia i Empresa analitzat per l'empresa en qüestió apunta al fet que en el conjunt espanyol, el set per cent de la població, més de 3,2 milions de ciutadans, sofreix una connexió a Internet la velocitat de la qual no arriba als 10 Mbps.

La situació encara és "més greu" a Galícia, Astúries o Canàries, les comunitats més afectades, segons la multinacional. De fet, un 13,2 per cent dels gallecs, un 8,3 per cent dels asturians i un 7,6 per cent dels canaris tenen una connexió lenta o molt limitada, enfront de l'1,4 dels balears.

En el costat oposat, comunitats com Múrcia, Madrid o La Rioja redueixen els seus percentatges de desconnexió per sota de l'un per cent, d'acord a les dades d'aquest informe que posa de manifest que la banda ampla es restringeix a les zones rurals, doncs la cobertura es redueix a nivells de velocitat més elevats.

LA FIBRA ÒPTICA VS. SATÈL·LIT

Si bé és cert que la penetració de la fibra òptica -la tecnologia principal en ciutats de més de 50.000 habitants-, avança sis punts respecte a l'any anterior, la implantació de la resta de tecnologies terrestres es manté, com el satèl·lit.

Segons el conseller delegat d'Eurona, Fernando Ojeda, "l'actual informe de cobertura de banda ampla evidència les manques del món rural pel que fa a una connexió a Internet de qualitat es refereix, un imprescindible en les nostres vides i un dret humà reconegut per l'ONU en 2011".

A més, ha afegit que per fer-ho possible i multiplicar les oportunitats d'aquestes zones, sovint despoblades, "el satèl·lit és una alternativa real i estesa".