23 de juliol de 2019

Prop de 600 falzies han estat alliberades després del seu pas pel Cofib

El conseller de Medi ambient i Territori, Miquel Mir, vas agafar a l'alliberament d'una trentena de falciots en la cova de Lourdes de Santa Eugènia al costat de voluntaris i treballadors del Centre per a la Recuperació de la Fauna de Balears (Cofib).

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi ambient i Territori, Miquel Mir, ha assistit aquest dimarts a l'alliberament d'una trentena de falzies a la cova de Lourdes de Santa Eugènia, actuació amb la qual el nombre total d'aquest tipus d'ocells que han estat alliberats després de ser tractats en el Centre de Recuperació de Fauna de Balears (Cofib) ronda els 600 exemplars.

En l'acte també han participat el director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, i l'alcalde de Santa Eugènia, Pep Lluís Urraca, a més d'un grup de voluntaris que ha participat en la temporada de cria de falzies en el Cofib.

"Agraeixo la implicació tant del voluntariat com de les diverses institucions que han col·laborat perquè unes sis-centes falzies hagin tornat aquest any al seu hàbitat natural", ha expressat Mir.

El titular de Medi ambient també ha destacat el treball de voluntaris i treballadors del Cofib per alimentar a les falzies en tres torns diaris durant les últimes setmanes, a més d'agrair la col·laboració de policia local i clíniques veterinàries per centralitzar els punts de recollida i oferir solucions "ràpides" a la ciutadania després de la troballa d'aquestes aus.

MÉS D'UN MILER DE FALZIES

Segons ha assenyalat la Conselleria, el Cofib ha atès més d'un miler de falzies en poc més de quinze dies a causa de les temperatures anormalment altes del mes de juliol.

Aquestes aus nidifiquen preferentment sota les teules, per la qual cosa les temperatures a les quals s'arriba en aquests llocs propicien que les cries es precipitin al sòl abans d'hora, quan encara no estan preparats per volar.

Les falzies (Apus apus) són aus insectívores protegides que arriben a Balears durant la primavera i l'estiu per criar, encara que passen la resta de l'any en el continent africà. Són aus especialitzades en el mitjà aeri, per la qual cosa únicament toquen terra per nidificar. A més, resulten ser grans aliats en el control de plagues a causa que s'alimenten d'una gran quantitat d'insectes voladors.