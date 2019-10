El PSIB defensa que les mesures per la fallida de Thomas Cook són de "justícia social" i que van ser consensuades

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSIB en el Parlament, Sílvia Cano, ha mantingut aquest dilluns que "totes les mesures" anunciades per l'Executiu autonòmic per la fallida de Thomas Cook, que ha qualificat com a mesures "de justícia social", "estaven pactades amb els agents socials i amb tots els membres del Govern".

Així s'ha expressat Cano durant una roda de premsa en el Parlament, en resposta a una pregunta dels mitjans sobre les crítiques de MÉS per Mallorca a la bonificació de l'impost turístic. "Cada grup amb les seves estratègies internes farà el que hagi de fer", s'ha limitat a assenyalar.