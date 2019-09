2 de setembre de 2019

El PSIB demana cercar "una fórmula legal" per transferir "de forma immediata" els 177 milions pendents de 2019

PALMA DE MALLORCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Executiva del PSIB ha aprovat aquest dilluns una resolució per la qual demana cercar "una fórmula legal" per transferir "de forma immediata" a les Comunitats Autònomes els recursos pendents del sistema de finançament corresponents al 2019, que en el cas de Balears ascendeixen a 177 milions d'euros.

Així ho han explicat la secretària de política autonòmica del PSIB, María José Camps, i el portaveu, Iago Negueruela, després de la reunió de l'Executiva.

En particular, la resolució expressa la "necessitat d'establir mecanismes jurídics" per "desbloquejar de manera immediata" els 177 milions que corresponen a les Illes.

A més, com ha indicat María José Camps, els socialistes de Balears plantegen "mesures alternatives" com una modificació a l'alça del límit de dèficit de 2019 per "reduir els efectes de l'impagament de quantitats que ha sofert Balears"; i demanen flexibilitzar la regla de despesa per a les entitats locals sanejades, de manera que els ajuntaments amb superàvit puguin realitzar inversions.

Camps ha recalcat que encara que Balears "encadena ja el sisè any consecutiu de creixement econòmic en positiu", "el bon context econòmic no és suficient" per encarar els "reptes" de la Comunitat i "blindar les millores aconseguides". Per això, per a la socialista és "imprescindible" que "es compleixi amb el sistema finançament autonòmic en la seva literalitat", si bé ha afegit que tenen "clar" que es tracta d'un sistema "obsolet que requereix una evolució i reforma urgent".

INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

A preguntes dels periodistes, el portaveu del PSIB ha rebutjat valorar la possibilitat de prendre la via judicial i ha insistit que "el que s'ha de fer és exigir" i "cercar mecanismes jurídics perquè sigui possible ingressar de manera immediata aquests 177 milions".

Amb la resolució, els socialistes de Balears també demanen a les forces polítiques amb representació estatal que facilitin la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del Govern. Per això, Negueruela ha recalcat que aquest posicionament polític dels socialistes de Balears respecte al finançament autonòmic part de "la necessitat que es consolidi un Govern d'Espanya d'una vegada per totes".

D'altra banda, en relació a la reunió de l'Executiva per preparar el nou curs polític, Negueruela ha afirmat que el PSIB està "més unit que mai", i ha expressat la seva voluntat de "seguir aprofundint en les mesures de canvi realitzades en la passada legislatura".

A més, el portaveu ha explicat que aquest matí la secretària general del PSIB, Francina Armengol, s'ha reunit amb els batles socialistes i representants del PSIB als diferents governs locals per "aprofundir en l'estratègia municipalista".