5 de juliol de 2019

PSIB diu que liderarà una oposició "ferma i responsable" en el Consell d'Eivissa vigilant que no es donin passos enrere

EIVISSA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El president en funcions del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, ha assegurat aquest divendres que liderarà des d'ara una "oposició ferma i responsable" i vigilarà perquè a Eivissa, "amb el nou govern de dretes, no es donin passos enrere en tot el que s'ha avançat en els últims quatre anys".

Segons ha declarat en un comunicat, ha tingut l'"honor" de "servir al poble d'Eivissa per millorar els serveis de la ciutadania, infraestructures, el model econòmic i turístic i la sostenibilitat del territori". A més, ha aprofitat per agrair la tasca dels consellers i del personal de la institució pel seu "esforç i vocació de servei públic".

Segons han informat a més des de la Federació Socialista, Torres serà des d'aquest divendres portaveu del PSOE en el Consell i exercirà de conseller insular al costat de Marta Díaz, Víctor Torres i Vicent Tur. Olga Egea, número 4 en la candidatura, ha presentat la seva renúncia per motius personals.

"El Consell queda en una situació econòmica sanejada i amb nombrosos projectes en fase de contractació", ha dit Torres, qui ha confiat que aquests no quedin paralitzats. Així, s'ha referit a les iniciatives projectades a Sa Coma, inversions a la xarxa viària o la nova depuradora de Portinatx, entre unes altres.

També s'ha referit a la nova concessió del transport públic d'Eivissa, un concurs els plecs del qual estan redactats i que està pendent de l'aprovació definitiva del Pla de Transport.

D'altra banda, ha recordat el projecte de crear dues ITV mòbils i ha dit que el nou govern trobarà els instruments i recursos per crear noves estacions, a més del nou personal que s'està incorporant i que pròximament permetrà baixar les llistes d'espera en l'estació de Santa Gertrudis.

Així mateix, ha avançat que els socialistes seguiran defensant l'increment de personal pel Consell aprovat en 2018 i que no es paralitzi "per seguir millorant els serveis a la ciutadania, com són els de caràcter social, els de inspecció i, en general, tots els departaments de la casa".

Sobre el model econòmic i turístic, Torres ha destacat que s'ha avançat "enormement en la desestacionalització i en un model turístic i territorial sostenible, amb les temporades "millors de la història". Així, ha dit que treballaran per defensar un model per a Eivissa "sostenible i de futur", que defensi un turisme de qualitat, amb control, i en benefici de tots "i no només d'uns pocs".