El PSIB lamenta la nova convocatòria electoral i demana a la ciutadania que "no es resigni" i "s'expressi" en les urnes

PALMA DE MALLORCA, 18 Set. (EUROPA PRESS) -

El diputat socialista al Congrés Pere Joan Pons ha lamentat la nova convocatòria d'eleccions per no haver-se format un govern a Espanya, però ha demanat a la ciutadania que "no es resigni" i que "expressi a les urnes el que ja va dir el 28 d'abril i el 26 de maig".

Així ho han comunicat des del PSIB aquest dimecres a una nota de premsa en la qual Pons ha assegurat que no és el que desitjaven "en cap cas" i ha explicat que entén i comparteix "el sentiment de frustració de tanta gent que ja es va expressar a les urnes".

El diputat socialista ha assegurat que el que van demostrar els anteriors comicis és que el Partit Socialista "és el que representa la majoria social, el que la ciutadania vol que doni solució als seus problemes i el que ha de motivar les transformacions socials que necessita el país", i ha recordat que el PSOE "ha guanyat totes les convocatòries electorals celebrades enguany".

Pel que fa a Balears, Pons ha destacat la "coherència" dels socialistes que, segons la seva opinió, han defensat una metodologia de formació de govern "basada en la negociació d'un full de ruta compartit".

"Hem posat damunt de la taula un programa progressista amb 370 mesures valentes i pactades amb tota la societat civil que ni tan sols ha volgut debatre", ha lamentat.

En aquest sentit, Pons ha asseverat que són "l'única formació" que ha proposat diferents opcions com ha estat "un Govern en solitari amb el suport programàtic extern, un Govern de cooperació i un Govern de coalició oferint una gran vicepresidència social i tres ministeris molt potents, i tot rebutjat sistemàticament".

Finalment, el diputat del PSIB ha volgut deixar clar que han treballat "per un Govern de legislatura, no d'investidura" perquè consideren que el país "necessita un Govern fort, estable, liderat per Pedro Sánchez i capaç de donar resposta als reptes de Balears" com són l'aprovació de la part fiscal del REIB, un nou sistema de finançament o uns Pressupostos Generals "justs" per a la Comunitat, ha conclòs.