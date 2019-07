12 de juliol de 2019

El PSIB presideix 11 de les 14 comissions parlamentàries, i PP, MÉS i Podem, una cadascun

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els socialistes ostenten la presidència d'11 de les 14 comissions permanents del Parlament, mentre que PP, MÉS i Unides Podem presideixen una cadascun.

A excepció de la Comissió del Reglament i la nova Comissió de Participació Ciutadana -que corresponen per norma al president de la Càmera, Vicenç Thomàs-, la presidència de cada comissió es negocia entre els partits i es vota mitjançant papereta. La constitució de les comissions va tenir lloc aquest dimecres, després de la sessió solemne d'obertura de la X Legislatura.

En concret, de les comissions legislatives, diputats del PSIB presideixen les d'Assumptes Institucionals i Generals (Enric Casanova), Economia (Pilar Sansó), Cultura, Educació i Esports (Helena Benlloch), Medi ambient i Ordenació Territorial (Pilar Carboner) i Salut (Beatriz Gamundí). De les no legislatives, diputats socialistes presideixen les comissions d'Assumptes Europeus (Damià Borràs), control parlamentari a IB3 (Joan Mascaró), Estatut dels Diputats (Mercedes Garrido) i Peticions (Irantzu Fernández), a més de les atribuïdes automàticament al president del Parlament.

La diputada del PP Virginia Marí presidirà la Comissió d'Hisenda i Pressupostos, mentre que el diputat de MÉS Miquel Ensenyat presidirà la d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans i la representant de Podem Antònia Martín presidirà la Comissió de Turisme.

La funció dels presidents de les comissions consisteix a dirigir i ordenar el desenvolupament dels debats, controlar els temps d'intervenció i convocar les reunions de la comissió.

La composició i el pes de cada grup en les comissions es decideix segons la seva importància numèrica en el ple. Aquesta legislatura, dels 13 membres de les comissions, quatre seran del PSIB i tres del PP, mentre que la resta de grups (Unides Podem, Cs, MÉS per Mallorca, Vox, PI i el Grup Mixt) tindran només un representant.

Aquest encaix implica que en les comissions presidides per MÉS i Unides Podem, que només tenen un representant en les comissions, el president hagi d'exercir també de portaveu del seu grup.

A més, el Grup Mixt, que està format per dos partits (MÉS per Menorca i GxF) es reparteix també l'assistència a les comissions: de les comissions legislatives, els diputats de MÉS per Menorca són membres de les d'Assumptes Institucionals i Generals; Hisenda i Pressupostos; Medi ambient i Ordenació Territorial; Salut; i Turisme; i la diputada de GxF està en les d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans; Economia; Cultura, Educació i Esports.

DIPUTACIÓ PERMANENT

Aquest dijous es va constituir també la Diputació Permanent, l'òrgan que vetlla pel poder del Parlament quan ja s'ha dissolt. L'òrgan està format per 18 membres titulars, i la seva composició es decideix segons la importància numèrica de cada grup.

Així, en aquesta legislatura està compost per sis diputats del PSIB, cinc del PP, i dos d'Unides Podem, mentre que Cs, MÉS per Mallorca, Vox, el PI i el Grup Mixt tenen un representant cadascun.