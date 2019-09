25 de setembre de 2019

El PSIB titlla de "demagògica" la idea del PP de suspendre l'ITS i Unidas Podemos i MÉS també es posicionen en contra

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSIB en el Parlament, Sílvia Cano, ha titllat de demagògica la proposta del PP de suspendre l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) per fer que Balears "sigui més atractiva com a destinació" després de la fallida de Thomas Cook, segons va explicar el líder del PP balear, Biel Company.

En declaracions als mitjans després de la Junta de Portaveus, Cano ha considerat que aquesta idea és un "exercici d'irresponsabilitat", ja que "no s'ha fet una anàlisi rigorosa sobre aquest tema". "Esperem solucions que realment ajudin el sector turístic, no ideològiques o demagògiques com aquesta", ha criticat.

Per la seva banda, el portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha reclamat prioritzar les ajudes als treballadors afectats per la fallida. "Sens dubte, són els més perjudicats per una situació que no podem permetre que acabi sent un drama per a milers de famílies treballadores", ha considerat.

Més concretament, ha explicat que, primer s'han de pagar les nòmines dels afectats i començar a treballar en un pla de recol·locació, per la qual cosa ha reiterat que "han de rescatar-se treballadors i no hotels", ja que l'Estat no pot repetir allò de rescatar bancs en lloc de rescatar persones".

En aquest context ha demanat "accions visibles i contundents, i no declaracions d'intencions sense concrecions reals". Així, ha censurat la proposta del PP perquè respon l'oportunisme". "Demostra un desconeixement de la realitat i que solament cerca el benefici d'uns pocs", ha afegit.

En aquest sentit, la portaveu d'Unidas Podemos, Esperança Sans, també ha sostingut que el seu partit està en contra de la proposta del PP, justificant que "si algú pot pagar-se unes vacances, també podrà pagar els dos euros més", uns diners "destinats a sufragar l'impacte del turisme a les Illes, en un moment d'emergència climàtica".

Així mateix, pel que fa a la fallida de Thomas Cook, Sans ha expressat que el seu grup parlamentari es "solidaritza amb tots els treballadors" i ha aprofitat per fer una reflexió sobre el model turístic de Balears.

Sobre això, ha advocat per una "diversificació" del model productiu perquè, al seu judici, són necessàries unes Illes "que no depenguin exclusivament del turisme".

Cano ha valorat la "capacitat de resposta i diàleg" de l'Executiu autonòmic, posant damunt la taula propostes per minimitzar l'impacte de la caiguda de la companyia, i també per pal·liar les conseqüències que aquesta pugui tenir sobre les empreses i el teixit turístic de les Illes.

Entre aquestes propostes, Cano ha destacat el Pla de Contingència proposat al Govern central, amb ajudes i beneficis fiscals, així com la repatriació que s'està duent a terme dels turistes que encara romanen a les Illes.