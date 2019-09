25 de setembre de 2019

PSIB, Unides Podem i MÉS demanen que es declari l'emergència climàtica a Balears

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

PSIB, Unides Podem i MÉS per Mallorca han registrat una proposició no de llei (PNL) conjunta perquè el Parlament s'adhereixi a la convocatòria de Vaga Mundial pel Clima del proper 27 de setembre de 2019. També vol que el faci el Govern i que es declari l'emergència climàtica a Balears.

En la iniciativa, registrada aquest dimecres, els partits en el Govern també volen que el Parlament insti el Govern al fet que secundi la vaga en els mateixos termes. A més, demanen al Govern que realitzi accions consistents en divulgació del problema global que suposa el canvi climàtic, a explicar què accions polítiques pensen dur a terme per combatre-ho així com també facilitar informació a la ciutadania per poder desenvolupar accions que ajudin a mitigar-ho en tots els àmbits.

D'altra banda, demanen al Govern que faci "de l'acció climàtica una prioritat política", desenvolupant la Llei de canvi climàtic i transició energètica i prenent les "decisions oportunes" per aplicar polítiques ambientals de "manera transversal" respecte als sectors econòmics responsables de reduir l'impacte energètic de l'activitat humana de manera que "es redueixin significativament les emissions de gasos d'efecte hivernacle".

En un altre sentit, també vol que es declari l'arxipèlag en "estat d'emergència climàtica", assumint el compliment dels compromisos polítics reals i vinculants, "molt més ambiciosos que els actuals", amb la "conseqüent assignació" de recursos per fer front a aquesta crisi. Així mateix, volen que s'assumeixi, a més, que "només la reducció anual d'emissions i del consum energètic" podrà "afrontar l'emergència climàtica".