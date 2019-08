26 de agost de 2019

Psicòlegs del Copib participen en el dispositiu d'emergències de l'accident aeri d'Inca

PALMA DE MALLORCA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Membres del Grup d'Intervenció Psicològica en Emergències, Crisis i Catàstrofes del Col·legi Oficial de Psicologia de Balears (Copib) van participar aquest diumenge en el dispositiu d'emergències de l'accident aeri d'Inca.

Segons han informat en una nota, el grup va ser activat pel servei d'emergències de les Illes i es van desplaçar al lloc del sinistre per prestar l'atenció psicològica necessària a les persones afectades per aquest succés.

Així mateix, des del Copib han volgut expressar aquest dilluns en un comunicat les seves condolences i traslladar tota la seva solidaritat a les famílies de les víctimes de l'accident aeri en el qual van morir set persones.

L'accident es va produir aquest diumenge, al voltant de les 13.35 hores, a l'espai aeri per sota dels 1.000 metres, entre una avioneta ultralleugera que sortia de Binissalem, i un helicòpter. Les aeronaus van caure en finques d'Inca i no va haver-hi supervivents. Entre els morts hi ha dos espanyols, un italià i quatre alemanys, dos d'ells menors.