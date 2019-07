19 de juliol de 2019

Quintana-Murci: "Les grans fortunes de Balears recolzarien més la investigació si tinguessin els incentius necessaris"

El científic mallorquí Lluís Quintana-Murci ha manifestat divendres, després d'una audiència en Consolat de Mar amb la presidenta del Govern, Francina Armengol, que una solució per fomentar la investigació científica a Balears seria establir incentius fiscals perquè les grans fortunes inverteixin més en la investigació científica.

El que va se director científic de l'Institut Pasteur de París entre els anys 2016 i 2017, ha expressat que es tracta de "integrar més la investigació en la societat" balear perquè aquesta entengui que "es pot invertir en altres tipus d'economia que permetin treballar fonts de riquesa a llarg termini" per a la Comunitat.

En aquest sentit, ha dit que es tractaria d'invertir en projectes a llarg termini que permetin obtenir un benefici per a la comunitat diferent al turisme. "Es pot invertir a curt termini o fer-ho a llarg termini amb la intenció d'obtenir un benefici de 'prestigi'", ha explicat el científic establert a París des de fa prop de 20 anys.

"És una qüestió educativa. En països com el Regne Unit o els Estats Units és molt normal que hi hagi càtedres finançades per grans empreses. Així, existeix la càtedra Rockefeller i unes altres que porten el nom de grans empreses. Fins a McDonalds inverteix en investigació. Per què no es pot traslladar aquest model aquí? Per què no podríem tenir una càtedra March?", s'ha preguntat el biòleg de forma retòrica.

"Si els governs establissin incentius fiscals en les donacions, es podrien aconseguir inversions amb caràcter social, científic i cultural que comportaria un benefici a llarg termini i una economia més sostenible", ha manifestat Quintana-Murci.

Respecte a la situació de la investigació científica a Balears, Quintana-Murci ha opinat que si aquesta és "anecdòtica", no és culpa dels investigadors. Ho és, segons ell, a causa de la "falta de suport econòmic que té l'Acadèmia, la Cultura i la Investigació" en l'arxipèlag balear, en concret, i a Espanya, en general.

Quintana-Murci, reconegut pels seus estudis en el camp de la biologia evolutiva, ha dit que totes aquestes qüestions han estat traslladades a la presidenta durant la seva audiència.

"Fa deu anys ningú hagués imaginat que a Balears hi hauria un govern on la majoria són dones i que alt i sense vergonya es defensen els drets LGTBI, i ara hi és. Això demostra que la societat pot canviar, és una qüestió d'educació. Sí es poden canviar les coses", ha conclòs el científic mallorquí.