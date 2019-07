11 de juliol de 2019

Rafael Hernando insta Sánchez a deixar de fer "tancredisme triler" i "se segui a negociar i a fer propostes"

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha instat aquest dijous al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, a deixar de fer "tancredisme trilero" i li ha demanat que "se segui a negociar i a fer propostes" per obtenir la majoria parlamentària que necessita per ser investit.

En declaracions als mitjans després de la sessió d'obertura de la X legislatura a la Càmera balear, Hernando ha reconegut que veu "amb enveja" la constitució de les comissions del Parlament balear enfront del "bloqueig" que existeix, a parer seu, al Senat i el Congrés.

En aquest sentit, ha demanat a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i al del Senat, Manuel Cruz, a "deixar de posar els interessos del partit socialista i del seu líder, Pedro Sánchez, per davant dels del país" i a no actuar "en virtut del seu calendari".

"Hem celebrat eleccions generals un mes abans que les autonòmiques i encara no s'han constituït les comissions ordinàries ni les legislatives, ni tampoc, que això és històric, la comissió permanent, incomplint claríssimament el reglament del Congrés i del Senat", ha argumentat Hernando.

Hernando ha criticat que Sánchez està "molt còmode" al Govern en funcions, on "cada divendres prenen decisions que no són sotmeses a cap tipus de control parlamentari". "És una formula clara antidemocràtica i per això, ha de deixar de marejar la perdiu, assumir el resultat electoral i conformar una majoria suficient perquè el contrari és enganyar als espanyols", ha considerat.

Així mateix, ha criticat que el president en funcions "un dia intenti jugar amb els partits" i un altre dia "vulgui governar com si tingués majoria i tenir mans lliures", la qual cosa ha titllat "d'un nou frau" d'algú que "va arribar en una moció de censura també frau amb uns suports dels quals sembla que ara vol renegar".

Amb tot, ha sostingut que estan "perplexos" amb la investidura "i tot el que li concerneix" de Sánchez, ja que va decidir presentar-se com presentar-se i "l'única cosa li fa falta és prendre decisions i presentar un programa àdhuc partit amb qui vulgui governar".