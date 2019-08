26 de agost de 2019

Ramon Morey, sobre l'accident d'Inca: "No es tracta de cercar responsabilitats sinó de saber-ne les causes"

PALMA DE MALLORCA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegat del Govern en funcions, Ramon Morey, ha explicat aquest dilluns que la investigació del Ministeri de Foment, per la qual es desplacen quatre tècnics a la illa, no tracta de cercar responsabilitats sinó de saber les causes de l'accident i prendre mesures perquè accidents com aquest "no tornin a succeir".

"Els tècnics estaran aquí tot el temps que faci falta, no tenen data de retorn", ha manifestat Morey, que ha afegit que la investigació de Foment està en coordinació amb la de la Guàrdia Civil. "És impossible saber el temps que estarem. La Comissió estarà el temps que faci falta per saber les causes concretes de l'accident", ha puntualitzat Morey.

Les investigacions de la Comissió d'Investigació d'Accidents Aeris es van a dedicar en primer moment "a examinar les peces una per una --per petit que siguin--". Aquestes, estan en aquests moments "custodiades per la Guàrdia Civil", ha explicat el delegat.

"La Benemèrita ja ha tancat el perímetre per mantenir l'escenari el més pur possible i que no quedi contaminat", ha afegit el delegat.

Els tècnics desplaçats són, segons Morey, "molt especialitzats i molt qualificats" i ja van intervenir en altres accidents aeris de gran magnitud, com l'accident de Spanair de 2008, on van morir 270 persones.

Morey ha fet aquestes declaracions aquest dilluns després d'un minut de silenci celebrat en el Consolat de Mar en el qual han assistit els principals representants polítics de l'illa, els consellers del Govern i alguns dels diputats per Balears al Congrés dels Diputats.

Els tècnics del Ministeri de Foment arriben aquest dilluns a les 15.00 hores a Balears.

L'accident va tenir lloc a l'espai aeri del municipi mallorquí d'Inca, per sota dels 1.000 metres, damunt les 13.35 hores d'aquest diumenge, entre un helicòpter que havia sortit de Son Bonet --a la ciutat de Palma de Mallorca--, i una avioneta ultra lleugera que ho havia fet de l'aeròdrom del municipi mallorquí de Binissalem.

En concret, tres adults i dos menors es trobaven a l'helicòpter, mentre que dos espanyols adults viatjaven a l'avioneta ultra lleugera.