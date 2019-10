1 de octubre de 2019

Ramón Morey qualifica de "situació excepcional" la detenció de 345 migrants a Balears el 2019

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegat del Govern central a Balears, Ramón Morey, ha qualificat de "situació excepcional" la detenció de 345 migrants arribats a Balears en pastera el 2019, entre els quals es troben, de moment, 19 menors i dues dones, i ha confirmat que es tracta de la major xifra de detencions des que es té constància. Fins al dia 5 d'agost només s'havien detingut dues persones a Balears per aquest motiu.

Així s'ha expressat Ramón Morey en una roda de premsa en la delegació del Govern central a les Illes on també ha explicat que el 75 per cent dels immigrants detinguts a Balears després d'arribar en pastera el 2019 han estat retornats al seu país d'origen. Cal recordar que aquest dimarts han arribat 28 migrants en tres pasteres a Formentera, 11 persones en una pastera a Mallorca i dues persones detingudes a Eivissa després de detectar dues pasteres.

Així mateix, el representant del Govern ha explicat que pròximament, els migrants detinguts en els últims dies a les Illes seran traslladats a Centres d'Internament d'Estrangers de la península en un avió preparat per a l'ocasió. A més, aquesta setmana s'han alliberat places en els CIEs, després de sortir cap a Algèria un vaixell per repatriar a més de 200 persones.

Morey també ha volgut ressaltar que l'arribada irregular de migrants en embarcacions no és exclusiu de les Illes i ha indicat que, per això, la Secretaria d'Estat de Seguretat i la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional estan treballant conjuntament. A més, s'està en contacte amb la Consergeria d'Interior de l'Ambaixada espanyola a Algèria per tractar aquest assumpte.

Des de la Delegació del Govern han destacat que la majoria dels migrants provenen de la costa de Dellys a Algèria. Així, Ramón Morey ha afirmat que, per les característiques dels migrants que han vist, "no són immigrants que fugen de la misèria, sinó que el que pretenen és intentar millorar la seva situació".

"No són immigrants fugits de situacions de guerra, no entren en la categoria de refugiats polítics o possibles beneficiaris del dret d'asil" ha detallat Morey, qui ha animat a aquestes persones al fet que "si tenen possibilitats que intentin tramitar la possibilitat de venir" a Espanya, "utilitzant les vies legals".