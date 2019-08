8 de agost de 2019

Registren una quarantena de peixos rars o extraordinaris a Balears en els últims quatre anys

PALMA DE MALLORCA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Registre de Dades de Peixos Rars (Dapera), creat pel Servei de Protecció d'Espècies el 2015, ha comptabilitzat una quarantena d'espècies de peixos rars o extraordinaris a Balears en els últims quatre anys.

Segons ha informat la Conselleria del ram en un comunicat, es consideren peixos rars aquells que no són habituals en les aigües de l'arxipèlag però també aquells d'espècies comunes que registren dimensions o pesos extraordinaris.

Més concretament, des de la creació de la base de dades, s'ha recollit informació de 38 espècies diferents. La majoria (69%) van ser registrades a Mallorca; la resta, a Formentera (17%), Eivissa (8%) i Menorca (6%).

Alguns exemples de peixos registrats en el Dapera són un peix globus (Diodon hystrix) de 7,8 quilograms (kg) que va ser capturat el 2016 a Es Castell o una llampuga (Coryphaena hippurus) de 64 quilos, a Cala Santanyí, el mateix any.

El director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, i el director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant, ho han presentat aquest dijous en roda de premsa en la qual han destacat la "necessitat de comptar amb la col·laboració ciutadana per donar un nou impuls" a aquesta eina, "bastant desconeguda encara".

"L'objectiu és millorar la informació disponible, sobretot de peixos sense interès comercial, alguns dels quals es troben amenaçats com espècie", ha assenyalat Mas.

Així, per exemple, segons ha realçat, hi ha un gran interès en recollir dades d'espècies noves en el Mediterrani, com les lessepsianes --que arriben des de la mar Roja a través del canal de Suez-- o uns altres que es consideren que són fruit de l'increment del trànsit marítim o el canvi climàtic.

En aquest sentit, la informació que cal aportar és l'espècie (si es coneix), la data, la localitat, el nom de la persona observadora, el contacte, la imatge i les circumstàncies.

En acabar l'acte, Mas i Mercant han obsequiat a tres voluntaris que ja han col·laborat amb el Dapera amb una samarreta. En concret, han estat obsequiats Benjamín Reviriego, Montserrat Durà i Pep Lluís Bosch.