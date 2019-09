La regulació dels creuers i les subvencions a "entitats d'imposició lingüística", a debat en el proper ple

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari de PP i Cs han presentat dues Proposicions no de Llei (PNL) que aniran en l'ordre del dia del proper ple, una relativa al suport al turisme de creuers i una altra sobre les subvencions a "entitats polititzades d'imposició lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista al sistema democràtic".

En declaracions als mitjans, el portaveu del PP en el Parlament, Toni Costa, ha anunciat la inclusió de la seva PNL per saber si, amb la fallida de Thomas Cook, el Govern "continuarà defensant la limitació o prohibició del turisme de creuers".

Sobre això, la portaveu del Cano ha recordat que la regulació d'aquesta activitat "forma part dels 'Acords pel Canvi', per la qual cosa el Govern "ja ha iniciat el treball conjunt amb les navilieres".

De fet, la portaveu socialista ha defensat que "hi ha una màxima predisposició" per ambdues parts per regular aquesta qüestió perquè és "una necessitat compartida pel sector i per la societat de Balears".

Així mateix, Cano ha argumentat que el Govern està estudiant "de quina manera es pot fer una regulació equilibrada, àmplia i que vagi més enllà del turisme de creuers, contemplant també el turisme d'excessos".

D'altra banda, la portaveu de Cs, Patricia Guasp, ha anunciat que el seu partit ha presentat una PNL relativa a les subvencions a "entitats polititzades d'imposició lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista al sistema democràtic".

Així mateix, ha aprofitat per criticar que el PSIB hagi votat en contra de la sol·licitud de compareixença urgent del Delegat de Govern a Balears, Ramon Morey, per donar compte de les últimes dades sobre criminalitat publicades pel Ministeri d'Interior.

La proposta s'ha votat aquest dimecres en la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals i ha comptat amb el suport majoritari dels grups, l'abstenció de MÉS per Menorca i el vot en contra del PSIB, "cosa que és habitual en aquesta legislatura".

En aquest sentit, Guasp ha assenyalat que "el PSIB està bloquejant la tasca i l'exercici de control als grups de l'oposició i sembla que tampoc li interessa que el Delegat de Govern comparegui, ja que les dades de criminalitat són molt negatives".

La diputada ha recordat que Balears té la taxa més gran de criminalitat de tota Espanya, amb 68,4 infraccions penals per cada 1.000 habitants, molt per sobre de la mitjana nacional que se situa en 46,6" i ha recriminat que són "unes dades que el delegat de Govern va intentar maquillar".