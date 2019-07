4 de juliol de 2019

Rosa Estaràs serà membre de tres comissions del Parlament europeu i de les delegacions d'Àfrica i Mèxic

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada balear del PP Rosa Estaràs serà membre de les comissions d'Ocupació i Assumptes Socials, Drets de la Dona i de la Igualtat de Gènere i Desenvolupament en la nova legislatura europea, així com de les delegacions d'Àfrica i Mèxic.

Així ho ha anunciat el PP en una nota de premsa on l'eurodiputada ha expressat el seu "honor" per "formar part del desenvolupament a Europa i de la resta del món".

"Tenim el deure transmetre els nostres valors i d'actuar com a mirall per a la resta del món", ha declarat Estaràs, que afronta la seva tercera legislatura consecutiva com a diputada del Parlament Europeu.

Des del PP han ressaltat el treball d'Estaràs "per la igualtat i la conciliació" i "pels drets de les persones amb discapacitat".