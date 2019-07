9 de juliol de 2019

Rosa Estaràs sol·licita tornar a constituir l'Intergrup Europeu de Discapacitat en el Parlament Europeu

L'eurodiputada 'popular', Rosa Estaràs, ha sol·licitat en el Parlament Europeu tornar a constituir l'Intergrup Europeu de Discapacitat, segons ha informat el partit en un comunicat.

Estaràs ha considerat que és una decisió "fonamental i transversal" a totes les polítiques del Parlament, "necessària per no deixar a ningú enrere a l'Europa de la prosperitat, els drets i la igualtat entre tots els seus ciutadans".

L'eurodiputada, que va ser vicepresidenta d'aquest òrgan europeu en la passada legislatura, ha mantingut aquest dimarts una reunió amb el membre d'European Disability Forum, Alejandro Moledo.

Durant la trobada, ha destacat que l'Intergrup de discapacitat és una "eina necessària" perquè el Parlament Europeu representi "a tots els ciutadans sense excepció" i ha recordat que les persones amb discapacitat conformen un 15 per cent de la població europea, 80 milions de persones.

D'altra banda, ha explicat que l'Intergrup, conformat per eurodiputats de diferents nacionalitats, ha treballat durant aquests últims 25 anys en defensa de l'aplicació europea de mesures que ajuden a superar les barreres, "sent aliat clau en l'avanç i el desenvolupament dels drets i necessitats de les persones amb discapacitat".

Finalment, Estaràs ha advocat per la "Europa integradora" i pels "òrgans que la preserven i treballen per una educació inclusiva", que garanteixen l'accessibilitat, el progrés i la integració, així com l'ampliació de facilitats a l'hora de poder trobar un treball.

"És una prioritat seguir eliminant els obstacles que frenin l'evolució dels drets de les persones amb discapacitat en l'Europa del segle XXI", ha conclòs.