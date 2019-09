26 de setembre de 2019

Ryanair està interessada en els 'slots' de Thomas Cook a Londres, però no en les aerolínies

VIENNA, 26 Sep. (Reuters/EP) -

L'aerolínia 'low cost' Ryanair no té interès a comprar cap de les aerolínies del turoperador Thomas Cook, que ha entrat en procés de liquidació, segons ha assegurat el conseller delegat de la firma, Michael O'Leary.

Les aerolínies regionals de Thomas Cook que són independents, l'alemanya Condor i el grup nòrdic Ving, han confirmat que estan buscant compradors.

"Ryanair no té interès en comprar una altra aerolínia", ha subratllat O'Leary en una conferència de premsa celebrada aquest dijous a Viena (Àustria). En canvi, la companyia sí podria licitar per algun dels espais d'enlairament i aterratge de Thomas Cook en els aeroports britànics, els coneguts en el sector com 'slots'.