16 de setembre de 2019

Ryanar oferirà dues freqüències setmanals entre Menorca i València el pròxim hivern

MENORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La companyia Ryanar oferirà dues freqüències setmanals entre Menorca i València durant la temporada d'hivern 2019-2020, que va del 28 d'octubre al 30 de març, segons ha anunciat el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, després de la reunió del Consell General del Comitè de Desenvolupament de Rutes de l'Aeroport de Menorca.

Pons ha remarcat que per a la temporada d'hivern està previst un increment del nombre de places en les rutes amb Menorca del 8,3 per cent, mentre que també es preveu un augment de les operacions de l'1,9 per cent.

Durant la trobada també s'han analitzat els resultats obtinguts per l'Aeroport de Menorca entre gener i finals d'agost. Pons i la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, han destacat el positiu de les xifres, que mostren un augment de passatgers de prop del 3 per cent en els vuit primers mesos de l'any.

En concret, el trànsit nacional ha augmentat un 5,3 per cent respecte a l'any passat, mentre que el trànsit de passatgers procedents del Regne Unit ha baixat un 4,1 per cent. No obstant això, el trànsit italià ha crescut un 3,7 per cent, l'alemany un 11,7 per cent i el francès un 11,1 per cent.

Així mateix, Pons ha explicat que en els vuit primers mesos de l'any s'han registrat 23.065 operacions, un 2,9 per cent més que en 2018.

Finalment, el conseller ha apuntat que durant la reunió s'ha analitzat el Pla de Connectivitat de Menorca 2010-2022, que fixa les línies estratègiques per impulsar les iniciatives i activitats dirigides a desenvolupar el trànsit aeri de Menorca en els pròxims dos anys.