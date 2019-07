4 de juliol de 2019

SAE condemna l'agressió soferta per dos tècnics del 061 que portaven a un pacient a l'Hospital de Formentera

EIVISSA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) ha condemnat aquest dijous l'agressió soferta aquesta setmana dos tècnics del 061 SAMU de Balears mentre traslladaven a un pacient en ambulància a l'Hospital de Formentera.

En un comunicat, el sindicat ha lamentat que, en el que va d'any, nou tècnics d'Emergències hagin estat víctimes d'agressions a les mans de pacients.

"És evident que, malgrat les mesures empreses per l'administració, com la creació de l'interlocutor policial sanitari i de les accions de conscienciació, el nombre d'atacs cap als professionals tècnics en emergències sanitàries no descendeix", han lamentat.

Segons han reconegut, les agressions són "fruit del temperament dels usuaris", encara que la situació del 061 SAMU és "bastant deficitària" i les plantilles "no són les adequades per a la realitat geogràfica i assistencial de les Illes".

Des de SAE han traslladat aquesta situació als responsables del servei i de la sanitat balear, però encara no s'han adoptat les mesures pertinents per solucionar-la.

El sindicat ha assegurat que "no deixarà de lluitar i de treballar per posar a zero el percentatge d'agressions", però per aconseguir-ho també ha considerat "necessari" que tots els agents implicats prenguin consciència de la gravetat d'aquest tipus d'actes violents i actuïn en conseqüència, per la qual cosa "és fonamental que els serveis estiguin dotats dels recursos humans i materials adequats", ha declarat el secretari d'Acció Sindical de SAE a Balears, Alejandro Juan Alonso.