31 de agost de 2019

S'aixeca la veda per pescar raors fins al 31 de març

PALMA DE MALLORCA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació aixeca aquest diumenge, 1 de setembre fins al 31 de març, la veda per a la pesca del raor, un fet que permet la pesca de cinquanta unitats per dia i per llicència, amb un màxim de tres-centes per embarcació.

Segons ha recordat la Conselleria en un comunicat, la pesca d'aquest animal està totalment prohibida des del primer d'abril fins al 31 d'agost, amb la finalitat de protegir aquesta espècie i assegurar una pesca sostenible.

La pesca del raor és principalment de caràcter recreatiu, encara que a Balears existeixen més de 12.000 llicències d'embarcacions qualificades com a tals. De manera professional, són pocs els que es dediquen a ella i ho fan de manera ocasional.

La veda del raor es va establir per primera vegada l'any 2000 i era fins al 31 de juliol. Sobre la base de criteris biològics, s'ha ampliat i complementat amb altres mesures. Per exemple, en les reserves marines de Mallorca s'ha establert un ham mínim de 5,7 mm.

Com a resultat de totes aquestes mesures i de l'elevat grau de compliment de la veda, la presència de l'espècie i les captures s'han mantingut en totes les zones de pesca, amb un increment mitjà del 20 per cent en la talla dels peixos.

Aquest any, per primera vegada, els recreatius que pesquen aquesta espècie en les reserves marines tenen disposició una aplicació per a mòbil amb la qual podran informar a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de les captures que han pescat, així com el temps que han dedicat a fer-ho.

Els recreatius que vulguin podran informar també a l'Administració a través d'un formulari, com han fet fins ara. La campanya del raor se suma a la de la llampuga, que va començar el 25 d'agost i acabarà el 31 de desembre.

Es tracta d'una de les més esperades pels pescadors professionals pels bons resultats comercials que històricament dóna al sector.