25 de juliol de 2019

'Salvem Camp Redó' critica que Hila donés per finalitzades les obres de les voreres "deixant sots i foradades"

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma veïnal 'Salvem Camp Redó' ha criticat que el batle de Palma, José Hila, donés per finalitzades a Twitter les obres de les voreres i asfalts a la zona dels habitatges socials del barri Camp Redó "deixant molts trams amb sots i foradades".

Segons han explicat des de la plataforma a una nota de premsa, això comporta una "situació de perillositat i inseguretat" per als residents, els vianants i les persones majors.

"Per aquest motiu hem intervingut en el ple, amb tres proposicions dels tres partits de l'oposició, entre elles, es demana que es reprenguin les obres de forma urgent, ja que en perforar per instal·lar l'enllumenat per part d'infraestructures, la zona ha quedat pitjor", han explicat.

Així mateix, han criticat que s'hagin retirat els contenidors del Carrer Joan d'Àustria i Alfonso el Sabio perquè "ha suposat un perjudici per a les persones majors que no arriben a altres carrers per problemes de mobilitat reduïda i persones molt majors que tenien els contenidors al costat dels seus edificis".