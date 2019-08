13 de agost de 2019

Sant Antoni detecta un centenar de fondejos irregulars en zones controlades per Demarcació de Costes

EIVISSA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departament de Medi ambient de l'Ajuntament de Sant Antoni ha detectat un centenar de fondejos irregulars en àrees la competència de les quals recau en Demarcació de Costes.

Segons ha informat el Consistori, aquests fondejos sense autorització es troben situats enfront de la platja de S'Arenal, en Coves Blanques i a les zones de Caló des Moro, Cala Gració i Punta Galera.

L'Ajuntament ha explicat que no ostenta la competència de tutela i policia en aquestes zones de domini públic marítim-terrestre, motiu pel qual ha donat trasllat a Costes d'aquestes infraccions i ha sol·licitat la seva intervenció amb la finalitat d'actuar sobre aquestes embarcacions fondejades sense autorització.

Des del departament de Medi ambient han recordat que la situació actual de massificació, especialment en la badia de Portmany, no permet obtenir les garanties de seguretat que haurien d'existir segons la normativa actual vigent.

En aquest sentit, les infraccions detectades es deuen a embarcacions que es troben fondejades mitjançant estructures fixes que no consten com autoritzades per la Demarcació de Costes.

D'altra banda, el Consistori també ha remès diverses infraccions en virtut del Decret 25/2018 de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia a Balears, ja que en ell es troba catalogada la prada de la platja de Cala Salada, prohibint-se el fondeig en tota la zona.

En aquest sentit, el servei de salvament, socorrisme i accessibilitat a les platges de Sant Antoni està vigilant aquesta temporada el fondeig incontrolat a Cala Salada a través d'una tasca informativa, advertint d'aquesta prohibició a tota embarcació que fondeja a la zona a regular.

Des de l'Ajuntament ja s'ha impulsat un sistema de fondeigs de baix impacte a la zona i s'espera que, una vegada rebudes les autoritzacions pertinents, permetin l'ús d'aquesta àrea per a la propera temporada estival.

Al seu torn, també esperen que el Govern balear habiliti un sistema propi de vigilància d'aquestes prades, ja que actualment tot el control en aquesta zona ha recaigut a l'Ajuntament.